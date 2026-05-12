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    Hauptversammlung der Lufthansa tagt wieder in Präsenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Hauptversammlung in Frankfurt mit Neuwahl Aufsichtsrat
    • Kühne erhöht Anteil auf über 20 Prozent bei Lufthansa
    • 39,6 Mrd Umsatz, nur 1,34 Mrd Gewinn, Dividende 33 Cent
    Hauptversammlung der Lufthansa tagt wieder in Präsenz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit 2019 versammeln sich die Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG wieder zu einer Hauptversammlung in Präsenz. Auf dem Programm in der Frankfurter Messe stehen unter anderem Neuwahlen für den Aufsichtsrat. Neben der geplanten Wiederwahl von Karl Gernandt stellen sich erstmals Bayer -Finanzchef Wolfgang Nickl und Ex-Eon -Chef Johannes Teyssen dem Votum der Aktionäre.

    Gernandt vertritt die Holding des Großaktionärs Michael Kühne, der seinen Anteil am Unternehmen auf mehr als 20 Prozent erhöht hat, wie Lufthansa am Montag in einer Börsenmitteilung berichtete.

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    Teyssen soll im Anschluss an die Versammlung zum neuen Aufsichtsratschef in der Nachfolge von Karl-Ludwig Kley gewählt werden. Über diese Personalie entscheiden nicht die Anteilseigner, sondern der neue Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung, die ebenfalls für Dienstag geplant ist.

    Ertragsschwach unterwegs

    Vorstandschef Carsten Spohr muss den Eigentümern erklären, warum 2025 trotz eines Rekordumsatzes von 39,6 Milliarden Euro nur 1,34 Milliarden Euro Gewinn hängengeblieben sind. Die British-Airways-Mutter IAG, aber auch Air France/KLM waren deutlich profitabler unterwegs. Immerhin soll die Dividende für die Aktionäre des MDax -Unternehmens um zehn Prozent auf 33 Cent je Aktie steigen.

    In einer vorab verbreiteten Rede sorgt sich Henrik Pontzen von der genossenschaftlichen Union Investment um die Krisenfestigkeit des MDax-Konzerns, wenn die Golf-Airlines ins Geschäft zurückkehren und teures Kerosin die Preise treibt. Er stärkt dem Management im streikbelasteten Tarifkonflikt mit den Crews zwar den Rücken, verlangt aber gleichzeitig eine Abkehr von der Strategie, die hohen Tariflöhne bei der Kerngesellschaft Lufthansa mit neuen Tochtergesellschaften zu umgehen. "Das schafft nur neue, teure Doppelstrukturen und zerstört das Vertrauen", erklärt der Bank-Manager.

    Ihre Sicht der Dinge wollen Flugbegleiter der Kabinengewerkschaft Ufo bei einer Kundgebung vor dem Veranstaltungslokal mit den Aktionären teilen./ceb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 37,03 auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +12,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,02 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -16,18 %/+7,77 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um große Anteilskäufe (Kühne auf 20 %, Causeway >3 %), um Q1-Zahlen mit deutlicher Ergebnisverbesserung und Beibehaltung des Jahresausblicks, sowie um Treibstoffkosten/EU-Maßnahmen und Nahost-Friedenssignale, die Kurs, Bewertung und Volatilität stark beeinflussen; Händler berichten kurzfristige Gewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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