Silver One meldet Abschluss der Kern- und Schneckenbohrungen sowie der ZTEM-Untersuchung

Vancouver, BC – 12. Mai 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSX-V: SVE; OTCQB: SLVRF; FWB: BRK1) („Silver One“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Kernbohrungen, die Schneckenbohrungen und die luftgestützte geophysikalische ZTEM-Untersuchung abgeschlossen hat, die zuvor in seinen Pressemitteilungen vom 2. März, 23. Februar und 4. Mai 2026 angekündigt worden waren. Das Unternehmen freut sich zudem, ein Update zu den laufenden geotechnischen und metallurgischen Programmen sowie Explorationsprogrammen auf seinem Silberprojekt Candelaria in Nevada bereitzustellen. Diese Aktivitäten sind wesentliche Bestandteile der derzeit laufenden Vormachbarkeitsstudie („PFS“) des Unternehmens und wurden zur Unterstützung der technischen Planung, der Ressourcenumwandlung und der künftigen Genehmigungsverfahren konzipiert.

Greg Crowe, President und CEO von Silver One, kommentierte: „Candelaria macht weiterhin an mehreren Fronten Fortschritte, und ich freue mich berichten zu können, dass unsere technischen Programme planmäßig vorankommen, was sehr ermutigend ist. Mit dem Abschluss der Schneckenbohrungen im Haufenlaugungsbecken und der geotechnischen Arbeiten sind wir gut für die bevorstehende PFS aufgestellt. Die distriktweite ZTEM-Untersuchung wird dazu beitragen, neue Explorationsziele in diesem großen, stark höffigen Silbersystem abzugrenzen. Da die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung und zur Überprüfung neuer Ziele noch in diesem Monat beginnen sollen und im Juli eine zweite Bohranlage eintreffen wird, treten wir in eine spannende Wachstumsphase ein, während wir daran arbeiten, das volle Potenzial von Candelaria zu erschließen.“

Geotechnische Kernbohrungen für die Grubenplanung im Rahmen der PFS

Die für die Analyse der Grubenwandstabilität der Tagebaugrube im Rahmen der PFS erforderlichen geotechnischen Bohrungen sind abgeschlossen. Diese Arbeiten werden in die Planung der Tagebaugrube einfließen, die potenzielle Grubenerweiterungen („Pushbacks“) sowie die Zusammenführung der beiden bestehenden Tagebaugruben zu einer einzigen, größeren Tagebaugrubenkonfiguration umfasst. Derzeit laufen die Bohrkernprotokollierungen, die strukturellen Interpretationen und die Laboruntersuchungen. Entlang der Ränder der Grundfläche der geplanten Tagebaugrube wurden insgesamt 9 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.873,7 Metern niedergebracht (siehe Abbildung 1).

Kernbohrungen für weitere metallurgische Untersuchungen

Für metallurgische Untersuchungen wurden zwei Bohrlöcher mit HQ-Durchmesser (63,5 mm) über insgesamt 489,2 Meter niedergebracht. Ein Bohrloch (SO-C-26-194) wurde in der Tagebaugrube Mount Diablo niedergebracht, um die vorhandenen Informationen zu ergänzen. Ein zweites Bohrloch (SO-C-26-195) wurde bei Northern Belle niedergebracht, wo lediglich historische Daten zur Silber- und Goldgewinnung vorlagen (siehe Abbildung 1). Kappes Cassiday & Associates („KCA“) wird an repräsentativen Proben der gesamten mineralisierten Zone auf jedem Bohrloch Zyanid-Laugungsversuche mittels Bottle-Roll- und Säulenverfahren durchführen.

Schneckenbohrungen in historischen Halden abgeschlossen

Das Schneckenbohrprogramm in den historischen Laugungsbecken wurde ebenfalls abgeschlossen. Insgesamt wurden 56 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.414 Metern niedergebracht, davon 32 in Laugungsbecken 1 (LP1) und 24 in Laugungsbecken 2 (LP2). Das Programm war darauf ausgelegt:

- Teile der Haufenlaugungsressource von der Kategorie „vermutet“ in die Kategorien „nachgewiesen“ und „angedeutet“ („M&I“) hochzustufen; und

- repräsentatives Material für anstehende metallurgische Pilotversuche zu sammeln.

Die Probenvorbereitung und die analytischen Arbeiten sind im Gange, wobei die Ergebnisse in ein aktualisiertes Ressourcenmodell einfließen werden.

Abbildung 1. Lageplan der im Jahr 2026 niedergebrachten geotechnischen und metallurgischen Bohrlöcher (UTM NAD83 11N). Die blaue Linie umreißt die Tagebaugrube, die die Ressource von 2025 begrenzt, und die weiße Linie markiert die patentierten Claims von Silver One.

Luftgestützte elektromagnetische ZTEM-Untersuchung abgeschlossen

Das Unternehmen hat eine luftgestützte elektromagnetische ZTEM-Untersuchung über dem gesamten Konzessionsgebiet abgeschlossen. Die Untersuchung dient folgenden Zwecken:

- Identifizierung näher an der Oberfläche liegender Silbersysteme des Manto-Typs und strukturell kontrollierter Silbersysteme in Streich- und Fallrichtung der derzeitigen Tagebaugruben; und

- Bewertung von potenziellen tieferen Zielen des Porphyrtyps in der Tiefe.

Die Verarbeitung und Interpretation der ZTEM-Daten wird derzeit von Geotech Ltd. durchgeführt. Diese Ergebnisse werden mit früheren Datensätzen von luftgestützten magnetischen Vermessungen, bodengestützten IP-Untersuchungen und geochemischen Gesteinsanalysen zusammengeführt, um Ziele für zukünftige Bohrungen zu verfeinern und zu priorisieren. Die endgültigen Interpretationen werden bis Ende Juni erwartet.

Abbildung 2. Lageplan der Bohrlöcher (UTM NAD83 11N) in den Haufenlaugungsbecken. Die grünen Punkte zeigen die vom Unternehmen im Jahr 2026 niedergebrachten Schneckenbohrlöcher, die blauen Punkte die vom Unternehmen im Jahr 2017 niedergebrachten Sonic-Bohrlöcher und die grauen Punkte die historischen Bohrlöcher. Die linke Abbildung zeigt LP1 und die rechte Abbildung zeigt LP2.

Update zur metallurgischen und umwelttechnischen Charakterisierung von Extrakt

Extrakts metallurgische und umwelttechnische Charakterisierungsarbeiten verlaufen planmäßig. Zu den aktuellen Aktivitäten gehört die Bewertung der Eigenschaften von Abraum und Prozessflüssigkeiten, die als wichtige Grundlagen für die PFS sowie für die Genehmigung künftiger Felduntersuchungen im Pilotmaßstab dienen werden. Weitere Updates werden bereitgestellt, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Explorationsbohrungen sollen Ende Mai beginnen

Die RC-Explorationsbohrungen, die auf eine mögliche Ressourcenerweiterung und die Überprüfung neuer Ziele abzielen, werden voraussichtlich Ende Mai beginnen. Eine zweite Bohranlage soll im Juli eintreffen, um das Programm zu beschleunigen. Zu den Zielen gehören Gebiete in der Nähe der bestehenden Tagebaugruben sowie neu definierte strukturelle und geophysikalische Anomalien.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des „Arizona Silver Belt“, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel: 604-974‐5274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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Die Silver One Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,00 % und einem Kurs von 0,560CAD auf TSX Venture (11. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.