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    PSP Swiss Property: Starkes Q1 dank Top-Lagen – Strategie bewährt sich

    Stark ins Jahr gestartet: Wachstum bei Gewinn, stabiles Immobilienportfolio, solide Finanzierung und klare Nachhaltigkeitsstrategie prägen das erste Quartal 2026.

    PSP Swiss Property: Starkes Q1 dank Top-Lagen – Strategie bewährt sich
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Solides Q1‑Ergebnis: Reingewinn CHF 64.8 Mio. (+7.0%), Gewinn ohne Liegenschaftserfolge CHF 54.2 Mio. (+8.4%), Gewinn/Aktie CHF 1.41 bzw. ohne Erfolge CHF 1.18; NAV per 31.03.2026 CHF 124.47.
    • Immobilienportfolio: Bilanzwert CHF 10.1 Mrd. (31.03.2026), 148 Anlageliegenschaften und 11 Entwicklungsliegenschaften; Leerstandsquote 3.9% (Ende 2025: 3.5%); WALT 5.1 Jahre.
    • Wichtige Projekte/Transaktionen: Verkauf Igelweid 1 (Aarau); Arrondierungszukauf für Richtipark (Wallisellen); Hôtel des Postes (Lausanne) fast fertig, Investition ~CHF 55 Mio., Vermietungsstand 60%; Löwenbräu Red (Zürich) Neubewertung +CHF 13.5 Mio. und geplanter Hotelbetrieb mit Althoff (URBAN LOFT, 173 Zimmer); Eigerstrasse (Bern) Umnutzung zu ~125 Serviced Apartments; Richtipark in exklusiven Verkaufsverhandlungen.
    • Kapitalstruktur: Eigenkapital CHF 5.709 Mrd. (Eigenkapitalquote 54.9%), zinspflichtiges Fremdkapital CHF 3.536 Mrd.; Netto-Finanzverbindlichkeiten/Immobilienwert 33.1%; durchschnittlicher Fremdkapitalkostensatz ~1.03%; ungenutzte Kreditlinien CHF 915 Mio.; Rating Moody’s A3 (stabil).
    • Nachhaltigkeit & Green Bond: Aktualisiertes Green‑Bond‑Framework mit «Excellent»-Bewertung (Moody’s) und GRESB 4 Sterne; Fokus auf Dekarbonisierung, Sanierungen und Green Leases; Green Bond Report veröffentlicht am 12.05.2026.
    • Ausblick & Dividendenpolitik: Für 2026 wird EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von CHF 310 Mio. erwartet; stabile Nachfrage nach zentralen, hochwertigen Flächen und selektive Akquisitionstätigkeit; Dividendenzahlung 9. April 2026: CHF 3.95 brutto/Aktie (total CHF 181.2 Mio.).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PSP Swiss Property ist am 12.05.2026.


    PSP Swiss Property

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    ISIN:CH0018294154WKN:A0CA16
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