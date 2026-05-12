TAG Immobilien AG mit erfolgreichem Jahresstart 2026; operativ starke Entwicklung setzt sich fort

TAG Immobilien verzeichnet einen erfolgreichen Jahresstart 2026 mit einem FFO I von 49,3 Mio. EUR, was einem Plus von 10% im Vergleich zum ersten Quartal 2025 entspricht.

Das like-for-like Mietwachstum in Deutschland (3,3%) und Polen (3,2%) bleibt stabil und trägt maßgeblich zum positiven Vermietungsergebnis bei.

Im ersten Quartal 2026 wurden in Polen 658 Wohnungen verkauft, deutlich mehr als im Vorjahr (592 Wohnungen), mit einem Verkaufsergebnis von 12,7 Mio. EUR, das über dem Vorjahreswert liegt.

Der EPRA NTA je Aktie steigt auf 21,08 EUR, und der LTV bleibt bei 41,0%, was eine stabile Finanzierungsbasis und eine positive Bewertungsperspektive signalisiert.

Die Prognosen für 2026 werden bestätigt, inklusive eines FFO I von 187-197 Mio. EUR und einer Dividende von 50% des FFO I, was ca. +28% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Akquisition von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen, die bereits im August 2025 beurkundet wurde, soll im zweiten Quartal 2026 vollzogen werden und den Ausbau des polnischen Vermietungsgeschäfts weiter vorantreiben.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei TAG Immobilien ist am 12.05.2026.

Der Kurs von TAG Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,705EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,47 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,730EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.404,98PKT (+0,31 %).





