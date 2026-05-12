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    thyssenkrupp nucera: Auftragseingang im Q2 vervierfacht – Große Neuaufträge

    Trotz rückläufigem Umsatz erlebt thyssenkrupp nucera einen Auftragsboom: Rekordprojekte in grünem Wasserstoff und Chlor-Alkali treiben das Wachstum und stützen die Prognose.

    thyssenkrupp nucera: Auftragseingang im Q2 vervierfacht – Große Neuaufträge
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • thyssenkrupp nucera verzeichnete im zweiten Quartal einen Auftragseingang von 316 Mio. Euro, fast vervierfacht im Vergleich zum Vorjahr
    • Der Auftragsbestand stieg auf 732 Mio. Euro, hauptsächlich durch große Neuaufträge im Bereich Grüner Wasserstoff (gH2) und Chlor-Alkali (CA)
    • Das Unternehmen erhielt den größten Neuauftrag seiner Geschichte im Chlor-Alkali-Segment, inklusive eines Projekts im Nahen Osten und eines in Indien
    • Im gH2-Segment wurde ein Auftrag für eine 300-MW-Elektrolyseur-Anlage in Südeuropa vergeben, sowie eine Studie für ein 260-MW-Projekt in Indien
    • Der Umsatz im zweiten Quartal sank auf 50 Mio. Euro, was vor allem auf Sondereffekte und höhere Projektkosten zurückzuführen ist; das EBIT lag bei –65 Mio. Euro
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 bleibt die Prognose bestehen: Auftragseingang zwischen 550 und 850 Mio. Euro, Umsatz zwischen 450 und 550 Mio. Euro, EBIT zwischen –80 und –30 Mio. Euro

    Der nächste wichtige Termin, Q2/6M-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,49 % im Minus.
    21 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,3550EUR das entspricht einem Plus von +3,02 % seit der Veröffentlichung.


    thyssenkrupp nucera

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