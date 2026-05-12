SoftwareONE Holding wächst weltweit stark – alle Regionen im Aufwind
SoftwareOne startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: zweistelliges Wachstum, steigende Margen und eine erfolgreiche Crayon-Integration treiben den Konzernkurs voran.
Foto: KEYSTONE | URS FLUEELER - picture alliance
- SoftwareOne verzeichnet im ersten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 12,9 % auf vergleichbarer Basis sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 20,5 %, was eine Steigerung um 3,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr darstellt.
- Der Konzernumsatz stieg um 67,4 % auf CHF 387,7 Millionen, hauptsächlich durch die Akquisition von Crayon, wobei die Währungsentwicklung den Umsatz um 9,2 Prozentpunkte schmälert.
- Das EBITDA erhöhte sich auf CHF 71,0 Millionen, eine Steigerung um über 100 %, mit einer Marge von 18,3 %, was auf Umsatzwachstum und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist.
- Alle Regionen zeigen eine breite Dynamik, insbesondere die Nordics mit einem Wachstum von 32,7 % und die APAC-Region mit 18,4 %, während NORAM nach einer Phase der Stabilisierung wieder in den Wachstumsbereich zurückkehrt.
- Die Integration der Crayon-Übernahme verläuft planmäßig, mit über CHF 80 Millionen Kostensynergien per Anfang Mai 2026, auf dem Weg, das Ziel von CHF 100 Millionen bis Ende 2026 zu erreichen.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erhöht SoftwareOne die Prognose auf ein mittleres bis hohes einstelligen Umsatzwachstum bei einer bereinigten EBITDA-Marge von über 23 %, unterstützt durch den Strukturwandel zu cloudbasierten Lösungen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SoftwareONE Holding ist am 03.06.2026.
Der Kurs von SoftwareONE Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,48 % im
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17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8600EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
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