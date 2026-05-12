CEWE startet erfolgreich ins Jahr: Q1 bestätigt die Ziele für 2026
CEWE startet stark ins Jahr 2026: Rekordumsatz, wachsendes Fotobuch-Geschäft, hohe Profitabilität, strategische Fokussierung und mehrfach ausgezeichnete Innovationen.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- Der Gruppen-Umsatz von CEWE stieg im ersten Quartal 2026 um +1,4% auf 175,8 Mio. Euro und erreichte einen neuen Höchstwert für das erste Quartal
- Das CEWE FOTOBUCH verzeichnet ein Wachstum von +2,2% bei verkauften Exemplaren (1,33 Mio.) und bestätigt seine marktführende Position in Europa
- Das Gruppen-EBIT liegt mit 5,6 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen und bestätigt die Jahreszielsetzung für 2026, trotz Personalkostensteigerungen
- CEWE gewinnt vier TIPA World Awards für Innovationen, darunter Auszeichnungen für das CEWE FOTOBUCH, Wandkalender XXL, Online Direct 2.0 App und WhiteWall Shopify Lab Connection
- Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck wird an Cimpress verkauft, um sich vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing zu fokussieren, was die Profitabilität verbessern soll
- Die Eigenkapitalquote der CEWE Gruppe steigt auf 70,8%, während die ROCE bei 17,4% bleibt, was die stabile finanzielle Lage des Unternehmens unterstreicht
Der nächste wichtige Termin, Pressemitteilung zum Q1 2026, bei CEWE Stiftung ist am 12.05.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).
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+5,56 %
+5,61 %
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