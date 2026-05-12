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    AEVIS VICTORIA: Solide Q1 2026 Ergebnisse stärken Position als Schweizer Spitalinfrastruktur-Spezialistin

    Infracore startet stark ins Jahr 2026: steigende Mieteinnahmen, hohe Effizienz und ein wachsendes Immobilienportfolio untermauern die führende Rolle im Schweizer Gesundheitsmarkt.

    AEVIS VICTORIA: Solide Q1 2026 Ergebnisse stärken Position als Schweizer Spitalinfrastruktur-Spezialistin
    Foto: adobe.stock.com
    • Infracore verzeichnete im ersten Quartal 2026 solide Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg der Mieteinnahmen um 7,8% auf CHF 18,0 Mio.
    • Das EBITDA stieg um 9,4% auf CHF 16,7 Mio., mit einer EBITDA-Marge von 92,7%, was die hohe operative Effizienz des Unternehmens unterstreicht.
    • Das Immobilienportfolio hat einen Wert von CHF 1,417 Mrd., inklusive Immobilien im Bau und Entwicklungsprojekte, was die starke Marktposition des Unternehmens zeigt.
    • Die Nettoverschuldung beträgt CHF 622,8 Mio., bei einem Netto-LTV von 43,94%, was auf eine solide und disziplinierte Finanzierungsstruktur hinweist.
    • Der NAV nach latenten Steuern liegt bei CHF 700,5 Mio. (CHF 60,39 pro Aktie), was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Infracore fokussiert sich auf die Schweizer Gesundheitsinfrastruktur, was eine einzigartige Marktpositionierung darstellt, mit langfristigen, inflationsindexierten Mietverträgen und stabilem Ertrag.

    Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.


    AEVIS VICTORIA

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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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