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    KWS SAAT: Starkes Wachstum trotz Agraris-Krise – Geschäftszahlen nach 9 Monaten 2025/2026

    Trotz schwierigem Agrarumfeld behauptet sich KWS mit Wachstum, steigender Profitabilität und hohen Investitionen in Innovation – und setzt damit ein starkes Zeichen für die Zukunft.

    KWS SAAT: Starkes Wachstum trotz Agraris-Krise – Geschäftszahlen nach 9 Monaten 2025/2026
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
    • KWS erzielte in den ersten neun Monaten 2025/2026 einen Umsatzanstieg von 2,6 % auf 1.348,6 Mio. € trotz herausforderndem Agrarumfeld
    • Das Segment Zuckerrüben wuchs trotz Rückgang der globalen Anbaufläche, mit einem nominalen Umsatz von 703,8 Mio. € und einem vergleichbaren Basiswachstum von 4,2 %
    • Das EBITDA stieg auf 386,8 Mio. € (Vorjahr 360,8 Mio. €), beeinflusst durch einen positiven Sondereffekt aus dem Lizenzverkauf in den USA
    • Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich auf 314,3 Mio. € (Vorjahr 270,4 Mio. €), wobei das Finanzergebnis sich deutlich auf 3,3 Mio. € verbesserte
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein stabiler Umsatz auf vergleichbarer Basis sowie eine EBITDA-Marge zwischen 19 % und 21 % erwartet
    • Trotz globaler Unsicherheiten bleibt KWS auf Kurs, setzt auf Profitabilität und Innovation, und investierte im Geschäftsjahr 2024/2025 ca. 350 Mio. € in Forschung und Entwicklung

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei KWS SAAT ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 77,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im Minus.
    24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,75EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    KWS SAAT

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    ISIN:DE0007074007WKN:707400
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