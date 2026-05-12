3U HOLDING AG: Positives EBITDA im Q1 2026 – Erneuerbare Energien verdoppeln Gewinn
Im ersten Quartal 2026 schlägt der Konzern ein neues Kapitel auf: operativ zurück in der Gewinnzone, strategisch im Umbau – trotz Sonderlasten aus Bitcoin.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Das erste Quartal 2026 markiert einen operativen Wendepunkt: Das EBITDA ist positiv, das Konzernergebnis wurde durch eine stichtagsbedingte Bitcoin-Abschreibung stark belastet
- Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr auf 12,4 Mio. EUR, hauptsächlich bedingt durch Restrukturierungsmaßnahmen im Segment SHK
- Das Segment Erneuerbare Energien konnte das EBITDA auf 1,4 Mio. EUR verdoppeln, die Stromproduktion nahezu verdoppeln auf 22,97 GWh nach Abschluss des Repowering-Projekts in Langendorf
- Das EBITDA des Gesamtkonzerns kehrte mit 0,7 Mio. EUR in die Gewinnzone zurück, die EBITDA-Marge stieg auf 5,6 %
- Das Konzernergebnis wurde durch eine außerplanmäßige Bitcoin-Wertberichtigung von 7,2 Mio. EUR belastet; die Bitcoin-Kurse haben sich nach der Berichtsperiode erholt
- Für 2026 wird weiterhin ein Konzernumsatz von 55–60 Mio. EUR und ein EBITDA von 6–8 Mio. EUR erwartet, wobei die Prognose trotz verschärfter externer Rahmenbedingungen bestätigt wird
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei 3U HOLDING ist am 12.05.2026.
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