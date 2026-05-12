Technotrans steigert EBIT-Marge im Q1 2026 trotz Herausforderungen – Prognose bestätigt
technotrans startet 2026 mit verbesserter Profitabilität, starkem Cashflow und wachsender Dynamik in Zukunftsmärkten – trotz konjunktureller und geopolitischer Gegenwinde.
- technotrans hat im ersten Quartal 2026 trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds die EBIT-Marge auf 7,0 % verbessert (Vorjahr: 6,7 %)
- Der Konzernumsatz lag bei 54,9 Mio. €, was unter dem Vorjahr (60,1 Mio. €) liegt, konjunkturbedingt
- Fokusmärkte Energy Management sowie Healthcare & Analytics starten dynamisch ins neue Geschäftsjahr, mit wachsendem Auftragsbestand und positiven Aussichten
- Der Free Cashflow wurde deutlich verbessert, trotz eines auftragsbedingten Working-Capital-Aufbaus
- Die strategische Ausrichtung "Ready for Growth" zielt auf profitables Wachstum, höhere Cashflows und die Erschließung zukunftsträchtiger Märkte bis 2030 ab
- Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten bestätigt der Vorstand die Prognose für 2026: Umsatz von 240–260 Mio. €, EBIT-Marge von 6,5–8,5 % und Free Cashflow leicht über 10 Mio. €
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 1-3/2026, bei Technotrans ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,25EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
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