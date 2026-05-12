Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank bricht ein - Neugeschäft legt zu

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 18.492 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 21:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +0,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 453,05 Mio..

Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -10,95 %/+107,78 % bedeutet.