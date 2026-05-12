Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank bricht ein - Neugeschäft legt zu
- Gewinn im ersten Quartal auf 5 Millionen Euro gesunken
- Rückzug aus den USA und geringere Zinseinnahmen
- Neugeschäft stieg um ein Fünftel auf 1,3 Mrd Euro
GARCHING (dpa-AFX) - Der Rückzug aus den USA hat der Deutschen Pfandbriefbank im ersten Quartal noch einmal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen deutlich geringerer Zinseinnahmen und negativer Bewertungseffekte stand unter dem Strich ein Gewinn von nur noch 5 Millionen Euro nach 24 Millionen ein Jahr zuvor, wie der im SDax notierte Finanzierer von Gewerbeimmobilien am Dienstag in Garching bei München mitteilte. Allerdings zog das Neugeschäft um fast ein Fünftel auf 1,3 Milliarden Euro an.
"Zwar hat die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa zuletzt weiter zugenommen", sagte Vorstandschef Kay Wolf. "Wir sind aber gleichwohl gut in das zweite Quartal gestartet und bleiben zuversichtlich, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen." Er peilt demnach weiterhin operative Erträge von 375 bis 425 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn zwischen 30 und 40 Millionen Euro an. Im ersten Quartal verdiente die Bank vor Steuern gerade einmal 6 Millionen Euro./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 18.492 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 21:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +0,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 453,05 Mio..
Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -10,95 %/+107,78 % bedeutet.
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Ich habe die 3,50 - 3,60 im Auge, dann könnte es wieder drehen. In diesem Bereich würde ich aussteigen wollen.
Heute schon 3,39 €..geht doch.. 💪