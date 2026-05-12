Siemens Energy will Aktienrückkauf beschleunigen

Damit erhöhen sich die gesamten Ausschüttungen an die Aktionäre 2025/26 (per Ende September) auf bis zu 3,6 Milliarden Euro, wie es hieß. Siemens Energy hat im laufenden Geschäftsjahr den Angaben zufolge bereits rund 2,4 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückfließen lassen. Von der geplanten Rückkauftranche von 2 Milliarden Euro wurden bislang etwa 1,8 Milliarden Euro umgesetzt; hinzu kommt die im März ausgezahlte Dividende von 0,6 Milliarden Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will nach einem guten zweiten Geschäftsquartal noch in diesem Geschäftsjahr weitere Mittel an seine Aktionäre fließen lassen. So soll das laufende Aktienrückkaufprogramm um bis zu einer Milliarde Euro beschleunigt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung endgültiger Zahlen mit. Den Schritt begründete das Unternehmen mit den positiven Mittelzuflüssen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im vergangenen November hatte Siemens Energy Aktienrückkäufe über insgesamt bis zu sechs Milliarden Euro bis 2028 angekündigt.

Die Geschäfte laufen derzeit bei dem Konzern rund, der bereits Ende April dank einer robusten Nachfrage deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn veröffentlicht und die Jahresprognose erhöht hatte. Der Krieg im Nahen Osten hat sich dabei den Angaben zufolge bislang nur sehr begrenzt auf Auftragseingang, Umsatz und Rentabilität ausgewirkt./nas/la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 178,2 auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 141,36 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 164,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 195,00EUR was eine Bandbreite von -43,27 %/+10,62 % bedeutet.



