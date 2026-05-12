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    Thyssenkrupp

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    Sparprogramm greift - Umsätze unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz minus zwei Prozent wegen schwacher Autobranche
    • Bereinigtes Ebit sprang auf 198 Mio dank Kostenrückgang
    • Auftragseingang dank TKMS auf 10,6 Mrd erhöht
    Thyssenkrupp - Sparprogramm greift - Umsätze unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Dem Industriekonzern Thyssenkrupp machen weiter eine maue Nachfrage im Automobilgeschäft sowie niedrigere Stahlpreise zu schaffen. Der Umsatz ging daher im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) um zwei Prozent auf knapp 8,4 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Dies war etwas besser als von Marktexperten angenommen. Wegen des anhaltend schwierigen Umfeldes senkte Thyssenkrupp seinen Umsatzausblick um jeweils einen Prozentpunkt und geht für 2025/26 nun von einer Entwicklung von minus drei Prozent bis zu Erlösen auf Vorjahresniveau aus. An der Ergebnisprognose hält der Konzern dagegen fest.

    Dort macht sich das Spar- und Restrukturierungsprogramm weiter positiv bemerkbar. So legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 19 auf 198 Millionen Euro zu. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Die Stahlsparte lieferte dabei neben dem Materialgeschäft den größten Ergebnisbeitrag, auch dank gesunkener Kosten für Rohstoffe und Energie sowie geringerer Personalkosten.

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    Positiv entwickelte sich auch der Auftragseingang. Dieser legte dank Großaufträgen beim Marineschiffbauer TKMS um knapp ein Drittel auf 10,6 Milliarden Euro zu. Gedämpft blieb das Neugeschäft hingegen im Autozulieferergeschäft sowie in der Stahlsparte.

    Unter dem Strich verdiente Thyssenkrupp mit einer Million Euro nach Minderheiten deutlich weniger als im Vorjahr, in dem das Unternehmen allerdings erheblich vom Verkauf von TK Electrical Steel India profitiert hatte./nas/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 10,11 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -13,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +10,37 %/+46,28 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp‑Aktie: Nutzer sehen technisch schwache Struktur (dreifach tieferes Hoch und tiefere Tiefs), kritisieren jüngste Kurseinbrüche (z.B. -8%) und erwarten weitere Belastung rund um Zahlen/12. Mai. Diskutiert werden realistische Ziele (11–15 €), Fernszenarien (50+ € unrealistisch) sowie Hoffnung auf fundamentale Besserung durch radikalen Umbau und neue Vorstände.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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    Thyssenkrupp Sparprogramm greift - Umsätze unter Druck Dem Industriekonzern Thyssenkrupp machen weiter eine maue Nachfrage im Automobilgeschäft sowie niedrigere Stahlpreise zu schaffen. Der Umsatz ging daher im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) um zwei Prozent auf knapp 8,4 Milliarden Euro …
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