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    DAX-FLASH

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    Dax weitet Verluste aus - Lage im Nahen Osten belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax rund ein Prozent tiefer vor Handelsstart
    • Nahostkonflikt dämpft Risikobereitschaft der Anleger
    • USA verschärfen Sanktionen gegen Personen und Firmen
    DAX-FLASH - Dax weitet Verluste aus - Lage im Nahen Osten belastet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem lethargischen Wochenauftakt ist am Dienstag mit Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp ein Prozent tiefer auf 24.140 Punkte. Damit würde der Leitindex den am Donnerstag begonnenen Rücksetzer ausweiten.

    Die US-Regierung verschärft den ökonomischen Druck auf den Iran weiter. Sie verhängte Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen. Zudem hängt die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

    "Zwischen den USA und dem Iran gibt es weiterhin keine Fortschritte. Die Situation scheint festgefahren", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Hängepartie könne sich noch einige Zeit fortsetzen. "Für jegliche Form der Entwarnung ist es weiterhin zu früh. Dieses Thema wird die Börsen und die Weltwirtschaft noch lange begleiten"./bek/zb





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