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    Dürr startet mit Rückgängen - Prognose steht aber

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz 940 Mio Euro sieben Prozent unter Vorjahr
    • Auftragseingang 957 Mio Euro minus elf Prozent
    • Bereinigtes EBIT 39,1 Mio fast auf Vorjahresniveau
    Dürr startet mit Rückgängen - Prognose steht aber
    Foto: Dürr AG

    BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr setzt nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen ersten Quartal auf Besserung in den Folgeperioden. Der Umsatz blieb mit 940 Millionen Euro 7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Auch der Auftragseingang ging mit einem Minus von 11 Prozent auf 957 Millionen Euro zurück. Trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Nahost-Kriegs sei das solide, hieß es vom Unternehmen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern blieb mit 39,1 Millionen Euro fast auf Vorjahresniveau, fiel aber ebenso wie Aufträge und Erlös schwächer aus als von Analysten gedacht. Wegen der Aussicht auf eine beschleunigte Umsatzentwicklung in den Folgequartalen bestätigte das Management die Jahresprognose./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 22,45 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +5,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

    Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +3,41 %/+69,21 % bedeutet.




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