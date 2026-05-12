🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Höhere Mieten stärkten Grand City Properties im Q1
    • Nettomieten stiegen zwei Prozent auf knapp 109 Mio Euro
    • FFO1 ging vier Prozent auf 46,4 Mio zurück wegen Kosten
    Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Höhere Mieten haben den Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) im ersten Quartal Auftrieb gegeben. So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Nettomieteinnahmen legten in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 109 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 85,7 Millionen Euro ein Prozent höher aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zudem bestätigte Grand City Properties die Prognose für das laufende Jahr.

    Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 ging hingegen in den ersten drei Monaten wegen höherer Kosten um vier Prozent auf 46,4 Millionen Euro zurück. Derweil will das Unternehmen für das Jahr 2025 wieder eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie an die Aktionäre zahlen, wie das Unternehmen bereits am Montagabend mitteilte./mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 9,635 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -20,29 %/+59,43 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen Höhere Mieten haben den Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) im ersten Quartal Auftrieb gegeben. So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     