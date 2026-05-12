Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen
- Höhere Mieten stärkten Grand City Properties im Q1
- Nettomieten stiegen zwei Prozent auf knapp 109 Mio Euro
- FFO1 ging vier Prozent auf 46,4 Mio zurück wegen Kosten
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Höhere Mieten haben den Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) im ersten Quartal Auftrieb gegeben. So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Nettomieteinnahmen legten in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 109 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 85,7 Millionen Euro ein Prozent höher aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zudem bestätigte Grand City Properties die Prognose für das laufende Jahr.
Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 ging hingegen in den ersten drei Monaten wegen höherer Kosten um vier Prozent auf 46,4 Millionen Euro zurück. Derweil will das Unternehmen für das Jahr 2025 wieder eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie an die Aktionäre zahlen, wie das Unternehmen bereits am Montagabend mitteilte./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 9,635 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -20,29 %/+59,43 % bedeutet.
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Das Thema Squeeze Out spielt auf absehbarer Zeit keine Rolle. Ursächlich ist hier die Gesetzgebung, denn bei Überschreitung der 90%-Schwelle müsste Aroundtown auf den deutschen Bestand Grunderwerbsteuer bezahlen. Deshalb favorisiere ich ja einen Beherrschungsvertrag, wo man aber noch einen RETT-Blocker benötigen würde, so wie bei der Vonovia/DW.