KWS Saat bestätigt Jahresziele nach wichtigem Frühjahrsquartal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 77,65 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -4,82 %/+19,61 % bedeutet.