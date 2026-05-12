KWS Saat bestätigt Jahresziele nach wichtigem Frühjahrsquartal
- Umsatz bereinigt um Währungseffekte 1,35 Mrd Euro
- EBITDA knapp 387 Mio Euro rund 7 Prozent mehr
- Währungsabwertung Lira und Dollar gibt Gegenwind
EINBECK (dpa-AFX) - Frühere Auslieferungen haben dem Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat in den vergangenen Monaten Wachstum verschafft. Gegenwind gab es derweil durch die Abwertung der Türkischen Lira und des US-Dollar, teilte das Unternehmen am Dienstag in Einbeck mit. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bereinigt um Währungseffekte, sowie Zu- und Verkäufe um 2,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben knapp 387 Millionen Euro und damit gut 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
KWS hatte Mitte Februar seine zuvor gesteckten Jahresziele nach unten korrigiert. Seitdem erwartet das Management um Chef Felix Büchting auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Davon sollen als operatives Ergebnis 19 bis 21 Prozent hängen bleiben, wobei ein positiver Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts ausgeklammert wird. Diese Ziele wurden am Dienstag bestätigt./lew/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 77,65 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.
Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..
KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -4,82 %/+19,61 % bedeutet.