Cewe geht mit Umsatzplus ins neue Jahr - Operativer Gewinn sinkt

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 98,75 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +5,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,61 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 734,90 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +27,59 %/+50,89 % bedeutet.