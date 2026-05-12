Steigende Mieteinnahmen geben TAG Immobilien Auftrieb
- TAG Immobilien Nettomieten +4,2% auf 95,9 Mio
- Vergleichbare Mieten DE +3,3% und Polen +3,2%
- FFO I fast +10% auf 49,3 Mio, Jahresgewinn 35 Mio
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im ersten Quartal von höheren Mieten profitiert. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich insgesamt um 4,2 Prozent auf 95,9 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland um 3,3 Prozent und in Polen um 3,2 Prozent gestiegen. Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte um fast zehn Prozent auf 49,3 Millionen Euro zu.
Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 35 Millionen Euro, nach 39 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Finanzergebnis. Dieses sei vor allem durch gestiegene, nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Währungsdifferenzen belasten worden. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 14,73 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,24 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+35,73 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504
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Zum zweiten Mal in 15 Monaten waren gut 16 Euro die obere Kurslatte , es wird wieder kräftig gegeben - mit einem Nachkauf kann man noch etwas warten . Erst knapp unter 13 Euro würde ich mich sicher fühlen ... .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Wenn es hoch geht, dann schnell . Da helfen die auf dem falschen Fuß erwischten Shorties zähneknirschend mit.
Allen investierten viel Spaß in den nächsten Monaten und Jahren.