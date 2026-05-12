Steigende Mieteinnahmen geben TAG Immobilien Auftrieb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 14,73 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,24 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+35,73 % bedeutet.