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    INDUS Holding Q1: Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Quartal

    Der Konzern setzt seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang steigen deutlich – getragen vor allem vom Segment Materials Solutions und strategischen Zukäufen.

    INDUS Holding Q1: Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Quartal
    Foto: INDUS Holding AG
    • Konzernumsatz steigt auf 441,6 Mio. EUR (+9,7% vs. Vorjahr 402,4 Mio. EUR); adjusted EBITA 42,5 Mio. EUR, Marge 9,6% (EBIT 36,0 Mio. EUR).
    • Sonderentwicklung im Segment Materials Solutions treibt Umsatz und Ergebnis: Umsatz 167,5 Mio. EUR (vorjahr 142,5), adjusted EBITA 28,2 Mio. EUR (vorjahr 12,7) – Ursache vor allem extreme Preissteigerung bei Wolframcarbid (teilweise Mengeneffekte und Vorzieheffekte).
    • Starker Auftragseingang: Konzernweit 525,1 Mio. EUR (vorjahr 455,1); im Segment Materials Solutions 187,6 Mio. EUR; im Segment Engineering hoher Auftragseingang (164,6 Mio.) und Auftragsbestand auf Rekordniveau 472,1 Mio. EUR.
    • Working Capital deutlich gestiegen auf 557,8 Mio. EUR (31.12.2025: 461,5) wegen höherer Beschaffungskosten für Wolframcarbid; Free Cashflow stark negativ bei -74,1 Mio. EUR (vorjahr -23,6).
    • Zwei Akquisitionen im Segment Engineering: PRO VIDEO (Closing Januar 2026) und AMIRA (Kaufvertrag Februar, Closing April 2026).
    • Jahresprognose angehoben: Umsatz 1,85–2,05 Mrd. EUR, adjusted EBITA 160–190 Mio. EUR (Marge 8,0–10,0%); Free Cashflow soll auf Jahressicht mindestens ausgeglichen sein.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei INDUS Holding ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,24 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    INDUS Holding

    -0,24 %
    +5,57 %
    +13,39 %
    -1,55 %
    +38,34 %
    +19,25 %
    -8,63 %
    -29,40 %
    +123,86 %
    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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