Friedrich Vorwerk Group: Umsatz wächst trotz Wetterbedingungen um 5 % auf 139 Mio. €
Trotz widriger Wetterlage startet die Friedrich Vorwerk Group SE dynamisch ins Jahr: Umsatz, Marge und Auftragslage legen kräftig zu, die Jahresziele werden bestätigt.
Foto: Friedrich Vorwerk
- Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen steigerte Friedrich Vorwerk Group SE im ersten Quartal den Umsatz um 5 % auf 139 Mio. €
- Die EBITDA-Marge wurde signifikant um 9 Prozentpunkte auf 22,8 % erhöht
- Der Auftragseingang im ersten Quartal lag bei 192,1 Mio. €, deutlich über dem Vorjahreswert von 81,6 Mio. €
- Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 beträgt 1.074,3 Mio. €, mit einer erstmaligen Berücksichtigung der anteiligen Auftragsvolumina der Arbeitsgemeinschaften bei 1.441,0 Mio. €
- Das Nettofinanzmittelbestand liegt bei 232,7 Mio. €, was rund 142 Mio. € mehr ist als im ersten Quartal 2025
- Das Unternehmen bestätigt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 730-780 Mio. € und eine EBITDA-Prognose von 160-180 Mio. €
Der Kurs von Friedrich Vorwerk Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,32 %
im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,90EUR das entspricht einem Minus von -0,99 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).
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