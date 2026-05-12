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    Friedrich Vorwerk Group: Umsatz wächst trotz Wetterbedingungen um 5 % auf 139 Mio. €

    Trotz widriger Wetterlage startet die Friedrich Vorwerk Group SE dynamisch ins Jahr: Umsatz, Marge und Auftragslage legen kräftig zu, die Jahresziele werden bestätigt.

    Friedrich Vorwerk Group: Umsatz wächst trotz Wetterbedingungen um 5 % auf 139 Mio. €
    Foto: Friedrich Vorwerk
    • Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen steigerte Friedrich Vorwerk Group SE im ersten Quartal den Umsatz um 5 % auf 139 Mio. €
    • Die EBITDA-Marge wurde signifikant um 9 Prozentpunkte auf 22,8 % erhöht
    • Der Auftragseingang im ersten Quartal lag bei 192,1 Mio. €, deutlich über dem Vorjahreswert von 81,6 Mio. €
    • Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 beträgt 1.074,3 Mio. €, mit einer erstmaligen Berücksichtigung der anteiligen Auftragsvolumina der Arbeitsgemeinschaften bei 1.441,0 Mio. €
    • Das Nettofinanzmittelbestand liegt bei 232,7 Mio. €, was rund 142 Mio. € mehr ist als im ersten Quartal 2025
    • Das Unternehmen bestätigt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 730-780 Mio. € und eine EBITDA-Prognose von 160-180 Mio. €

    Der Kurs von Friedrich Vorwerk Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,32 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,90EUR das entspricht einem Minus von -0,99 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    Friedrich Vorwerk Group

    -4,28 %
    +7,29 %
    +10,98 %
    -5,16 %
    +32,36 %
    +676,14 %
    +67,93 %
    +67,58 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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