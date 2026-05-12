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    United Internet startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026

    United Internet startet 2026 mit kräftigem Wachstum: Mehr Kunden, höhere Erträge und bestätigte Prognose untermauern den Kurs des Konzerns.

    United Internet startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026
    Foto: United Internet AG
    • United Internet konnte im ersten Quartal 2026 die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 380.000 auf 30,1 Mio. Verträge steigern.
    • Der Konzernumsatz stieg um 2,5 % auf 1,552 Mrd. EUR, das EBITDA um 2,4 % auf 331,9 Mio. EUR.
    • Das EBIT erhöhte sich um 15,6 % auf 166,9 Mio. EUR, hauptsächlich durch geringere Abschreibungen.
    • Das Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 44,0 % auf 0,36 €.
    • Für 2026 bestätigt United Internet die Prognose eines Umsatzes von ca. 6,25 Mrd. EUR und eines EBITDA von ca. 1,45 Mrd. EUR.
    • Der geplante Cash-Capex für 2026 liegt bei 600-650 Mio. EUR, deutlich niedriger als im Vorjahr.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei United Internet ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,10EUR das entspricht einem Minus von -0,38 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.133,56PKT (-0,86 %).


    United Internet

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    ISIN:DE0005089031WKN:508903
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