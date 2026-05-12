Munich Re verdient ein Jahr nach Waldbränden deutlich mehr - Preise sinken
- Munich Re Q1 Überschuss 1,7 Mrd Euro +57 Prozent
- Preise bereinigt -3,1 Prozent, Volumen -18,5
- Kurs aufs Ziel 6,3 Mrd, Preise im Juli gehalten
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re hat ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles wieder deutlich mehr Gewinn eingefahren. Dank erheblich geringerer Katastrophenschäden lag der Überschuss im ersten Quartal mit gut 1,7 Milliarden Euro rund 57 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. "Wir sind damit voll auf Kurs, unser diesjähriges Gewinnziel von 6,3 Milliarden Euro zu erreichen", sagte Finanzvorstand Andrew Buchanan. Allerdings musste die Munich Re bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April wie andere Rückversicherer weitere Preisrückgänge hinnehmen.
Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken gingen die Preise bei der Munich Re um 3,1 Prozent zurück. In der Folge fuhr der Konzern sein Geschäftsvolumen um 18,5 Prozent zurück. Die kleinere Konkurrentin Hannover Rück hatte ihr Geschäft in diesem Zuge hingegen deutlich ausgeweitet. Buchanan sprach jedoch von einem weiterhin guten Preisniveau. Dieses dürfte auch bei der nächsten Erneuerungsrunde im Juli "weitgehend gehalten werden"./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 237,4 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 65,16 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +12,28 %/+31,33 % bedeutet.
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Irgendwann kommt auch wieder ein harter Markt für die Rückversicherer, da braucht es nur eine heftige Hurrikan-Saison in den USA. Und dann stimmen die Relationen wieder.
wenn es so weiter läuft, ist der Dividendenabschlag bald wieder drin.....hervorragende Performance in der kurzen Zeit seit HV ...☺