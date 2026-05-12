Munich Re verdient ein Jahr nach Waldbränden deutlich mehr - Preise sinken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 237,4 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 65,16 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +12,28 %/+31,33 % bedeutet.