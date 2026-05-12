United-Internet-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick bestätigt

Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf rund 348 Millionen Euro, wie die im Index der mittelgroßen Werte MDax gelistete Tochter von United Internet am Dienstag mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 7,6 Prozent. Die Zahl der Kunden stieg um rund 180.000 auf 6,81 Millionen.

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos hat zu Jahresbeginn Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente Ionos bereinigt um Sondereffekte rund 118 Millionen Euro - 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Branchenexperten hatten etwas weniger erwartet. Die entsprechende operative Marge sank von 34,2 auf 33,9 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Bereichen stieg insbesondere wegen niedrigerer Finanzierungsaufwendungen um sieben Cent auf 0,40 Euro./err/la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 26,10 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +1,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,78 %. Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der IONOS Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +0,11 %/+60,89 % bedeutet.



