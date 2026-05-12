Ströer steigert Umsatz und operatives Ergebnis - Prognose bestätigt
- Umsatz stieg um vier Prozent auf 496 Millionen
- Bereinigtes EBITDA 119 Millionen knapp zwei Prozent
- Digitale Außenwerbung trieb das Wachstum maßgeblich
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft gesteigert. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um vier Prozent auf 496 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, verbesserte sich der Umsatz um 1,1 Prozent.
Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente Ströer 119 Millionen Euro und damit knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich sank das Konzernergebnis von 12,7 Millionen Euro auf 8,8 Millionen./err/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 31.259 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +2,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -11,05 %/+37,23 % bedeutet.
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Und die digitale Technik....mittels KI und Big Data die öffentlichen Digitalwerbeflächen immer besser bespielbar.....die Masse der Smartphones hat "Open Source" wenn es um ALLE Daten und Aktionen darauf geht, auch Bewegungsdaten...Surfdaten.....Kaufkraft und Hobbys der IP.....Wohnsitz...Arbeitsort.....
Wow - da bin ich aber platt. Schmalzl vor der Zeit gegangen und viele Wochen später erst gemeldet? Und der CFO nach wenigen Jahren auch ruckzuck raus? Das riecht nicht gut aus meiner Sicht.
Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"