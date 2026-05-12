Deutsche Rohstoff AG: Rekordquartal mit 21,59 EUR Gewinn pro Aktie!
Starkes Auftaktquartal 2026: Rekordgewinn je Aktie, höheres EBITDA, solide Eigenkapitalbasis und wachstumsstarke US-Produktion prägen die Finanzkennzahlen.
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- Das erste Quartal 2026 verzeichnete ein Rekordergebnis mit einem Gewinn pro Aktie von 21,59 EUR, deutlich höher als im Vorjahr (2,60 EUR)
- Der Umsatz lag bei 43,9 Mio. EUR, was unter dem Vorjahr (59,1 Mio. EUR) liegt, während das EBITDA auf 126,0 Mio. EUR stieg (Vorjahr: 43,2 Mio. EUR)
- Das Konzernergebnis betrug 103,4 Mio. EUR, inklusive eines Sonderertrags von rund 97 Mio. EUR aus dem Almonty-Teilverkauf
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 47,8 % (zum 31.12.2025: 38,1 %), das Eigenkapital auf 331,9 Mio. EUR (Vorjahr: 220,4 Mio. EUR)
- Die Tagesproduktion der US-Tochtergesellschaften lag bei 12.322 BOE/d, mit einer Prognose für 2026 von 17.000 bis 18.000 BOEPD, wobei die Produktion im zweiten Halbjahr voraussichtlich über 20.000 BOEPD steigen wird
- Der Free Cash Flow im ersten Quartal betrug 64,9 Mio. EUR, die liquiden Mittel stiegen auf 148,7 Mio. EUR, während die Nettofinanzverbindlichkeiten auf 80,5 Mio. EUR sanken
Der nächste wichtige Termin, Equity Forum – Frühjahreskonferenz, Frankfurt/Main, bei Deutsche Rohstoff ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,76 % im
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