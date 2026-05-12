🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Rohstoff AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Rohstoff
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Rohstoff AG: Rekordquartal mit 21,59 EUR Gewinn pro Aktie!

    Starkes Auftaktquartal 2026: Rekordgewinn je Aktie, höheres EBITDA, solide Eigenkapitalbasis und wachstumsstarke US-Produktion prägen die Finanzkennzahlen.

    Deutsche Rohstoff AG: Rekordquartal mit 21,59 EUR Gewinn pro Aktie!
    Foto: adobe.stock.com
    • Das erste Quartal 2026 verzeichnete ein Rekordergebnis mit einem Gewinn pro Aktie von 21,59 EUR, deutlich höher als im Vorjahr (2,60 EUR)
    • Der Umsatz lag bei 43,9 Mio. EUR, was unter dem Vorjahr (59,1 Mio. EUR) liegt, während das EBITDA auf 126,0 Mio. EUR stieg (Vorjahr: 43,2 Mio. EUR)
    • Das Konzernergebnis betrug 103,4 Mio. EUR, inklusive eines Sonderertrags von rund 97 Mio. EUR aus dem Almonty-Teilverkauf
    • Die Eigenkapitalquote stieg auf 47,8 % (zum 31.12.2025: 38,1 %), das Eigenkapital auf 331,9 Mio. EUR (Vorjahr: 220,4 Mio. EUR)
    • Die Tagesproduktion der US-Tochtergesellschaften lag bei 12.322 BOE/d, mit einer Prognose für 2026 von 17.000 bis 18.000 BOEPD, wobei die Produktion im zweiten Halbjahr voraussichtlich über 20.000 BOEPD steigen wird
    • Der Free Cash Flow im ersten Quartal betrug 64,9 Mio. EUR, die liquiden Mittel stiegen auf 148,7 Mio. EUR, während die Nettofinanzverbindlichkeiten auf 80,5 Mio. EUR sanken

    Der nächste wichtige Termin, Equity Forum – Frühjahreskonferenz, Frankfurt/Main, bei Deutsche Rohstoff ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,76 % im Plus.


    Deutsche Rohstoff

    +0,76 %
    +2,41 %
    +5,22 %
    +57,45 %
    +171,77 %
    +248,62 %
    +532,36 %
    +548,79 %
    +1.078,75 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
    Deutsche Rohstoff direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Rohstoff AG: Rekordquartal mit 21,59 EUR Gewinn pro Aktie! Starkes Auftaktquartal 2026: Rekordgewinn je Aktie, höheres EBITDA, solide Eigenkapitalbasis und wachstumsstarke US-Produktion prägen die Finanzkennzahlen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     