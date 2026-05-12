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    Douglas steigert Umsatz im Q2 2025/26 & treibt Wachstumsstrategie voran

    Zwischen moderatem Wachstum und hohen Abschreibungen: Die DOUGLAS Group setzt im zweiten Quartal 2025/26 auf Omnichannel, Effizienz und KI, um ihre Beauty-Strategie zu schärfen.

    Douglas steigert Umsatz im Q2 2025/26 & treibt Wachstumsstrategie voran
    Foto: Douglas Service GmbH
    • Die DOUGLAS Group steigerte im zweiten Quartal 2025/26 den Umsatz um 1,1% auf 949,7 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 5,1% auf 116,1 Millionen Euro sank
    • Der Nettoverlust im Quartal betrug 124,6 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen auf Goodwill und Vermögenswerte in Höhe von 113,5 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem französischen Geschäft (NOCIBÉ) und Parfumdreams/Niche Beauty
    • Die Strategie fokussiert auf Wachstums- und Effizienztreiber, inklusive Investitionen in Omnichannel-Erlebnisse, Cross-Channel-Services, exklusives Sortiment und Technologie, inklusive KI-Anwendungen
    • Das E-Commerce-Geschäft wuchs im zweiten Quartal um 2,4%, während der Filialumsatz nur um 0,5% stieg; das Retail-Media-Geschäft verzeichnete ein Wachstum von 20,4%
    • Das Omnichannel-Modell mit Filialnetz, Online-Shops und digitalen Angeboten gilt als strategischer Vorteil; die Beauty Card, Europas führendes Treueprogramm, hat über 64 Millionen Mitglieder
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro, eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 16,0% und ein Nettoverschuldungsgrad von 2,5x bis 3,0x zum 30. September 2026 erwartet

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q2/6M 2025/2026 Ergebnisse, bei Douglas ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,3400EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    Douglas

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    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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