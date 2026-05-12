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    Agrana Beteiligungs: 2025/26 mit 81,2 Mio. € Gewinn – Top-Resultat

    Trotz rückläufigem Umsatz und hohem Abschreibungsdruck stärkt AGRANA 2025|26 sein operatives Ergebnis und legt den Grundstein für ein deutlich profitableres Folgejahr.

    Agrana Beteiligungs: 2025/26 mit 81,2 Mio. € Gewinn – Top-Resultat
    Foto: adobe.stock.com
    • AGRANA erzielte im Geschäftsjahr 2025|26 ein operatives Ergebnis von 81,2 Mio. € und steigerte damit das Ergebnis um 6,2 % gegenüber dem Vorjahr
    • Der Umsatz sank um 7,9 % auf 3.237,3 Mio. €, während das EBIT aufgrund außerordentlicher Abschreibungen nur 3,2 Mio. € betrug
    • Das Segment Food & Beverage Solutions trug mit 50,9 % am Konzernumsatz am meisten zum Ergebnis bei und entwickelte sich stabil
    • Das Segment ACS – Stärke verzeichnete leichte Umsatzeinbußen und einen Rückgang im EBIT, arbeitet jedoch an der Stabilisierung der Margen
    • Das Segment ACS – Zucker erlebte einen deutlichen Umsatzrückgang um 32 %, das EBIT blieb negativ, aber die operativen Maßnahmen verbesserten die Verlustsituation
    • Für das Geschäftsjahr 2026|27 wird ein deutlich höheres EBIT zwischen 70 und 90 Mio. € erwartet, mit einem moderaten Umsatzanstieg und Investitionen von rund 113 Mio. €

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,05 % im Minus.


    Agrana Beteiligungs

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    ISIN:AT000AGRANA3WKN:A2NB37
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