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    IONOS Group: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2026

    Starkes Wachstum, steigende Profitabilität und optimistische Prognosen: Das Unternehmen startet 2026 mit kräftigem Kundenzuwachs, höherem Umsatz und Rückenwind durch KI- und Cloud-Lösungen.

    IONOS Group: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2026
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    • Die Kundenzahl stieg im ersten Quartal 2026 um rund 180.000 auf 6,81 Millionen, deutlich mehr als im Vorjahr (Q1 2025: +80.000)
    • Der Umsatz erhöhte sich um 5,7 % auf 348,4 Mio. €, ohne Währungseffekte wären es 7,6 % Wachstum
    • Das bereinigte EBITDA stieg um 4,8 % auf 118,2 Mio. €, mit einer EBITDA-Marge von 33,9 %
    • Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg auf 0,40 € (Vorjahr: 0,33 €), hauptsächlich durch niedrigere Finanzierungsaufwendungen
    • Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 7 % und ein bereinigtes EBITDA von rund 530 Mio. € erwartet, mit einer Marge zwischen 37 und 38 %
    • Das Unternehmen sieht großes Wachstumspotenzial in bestehenden und neuen KI-Produkten sowie in der europäischen Cloud-Infrastruktur, was die Zuversicht für das weitere Jahr stärkt

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei IONOS Group ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,96EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,39 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.160,42PKT (-0,78 %).


    IONOS Group

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    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M
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