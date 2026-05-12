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    Salzgitter-Konzern: Erfolgreicher Start ins Jahr 2026

    Trotz globaler Krisen startet der Salzgitter-Konzern stark ins Jahr 2026: höhere Erträge, konsequente Kostensenkung und stabile Umsätze untermauern den positiven Ausblick.

    Salzgitter-Konzern: Erfolgreicher Start ins Jahr 2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • Der Salzgitter-Konzern verzeichnete im ersten Quartal 2026 ein sehr gutes Ergebnis mit 280 Mio. € EBITDA VX und 179 Mio. € EBT VX, hauptsächlich durch die hohe Beteiligung an Aurubis.
    • Die Ergebnisverbesserung wurde durch das Programm P28 mit zusätzlichen 43 Mio. € Kosteneinsparungen unterstützt.
    • Trotz geopolitischer Unsicherheiten, insbesondere nach dem Nahost-Krieg, konnten die Geschäftsbereiche Stahlerzeugung, Handel und Technologie positive Ergebnisse erzielen.
    • Der Außenumsatz blieb mit 2,3 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr stabil, während das EBITDA deutlich auf 279,7 Mio. € stieg.
    • Die Nettofinanzposition verbesserte sich per 31.03.2026 auf – 679 Mio. €, auch durch die Vereinnahmung von 253 Mio. € Fördermitteln.
    • Für 2026 prognostiziert der Konzern einen Umsatz von rund 9,5 Mrd. €, ein EBITDA VX zwischen 625 und 725 Mio. €, sowie ein EBT VX zwischen 200 und 300 Mio. €, mit einer moderaten wirtschaftlichen Verbesserung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Salzgitter ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,59 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.158,81PKT (-0,78 %).


    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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