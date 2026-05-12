hGears startet 2026 erwartungsgemäß in herausforderndem Umfeld
Die hGears Gruppe startet verhalten ins Jahr 2026: Während e-Mobility wächst, belasten schwache Märkte in e-Tools und e-Bike Umsatz, Profitabilität und Cashflow.
- Im ersten Quartal 2026 erzielte die hGears Gruppe einen Konzernumsatz von EUR 23,4 Mio., was einem Rückgang von 6,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der bereinigte Bruttogewinn lag bei EUR 10,5 Mio. mit einer Marge von 44,8 %, was den veränderten Produktmix widerspiegelt.
- Das bereinigte EBITDA war mit EUR -0,2 Mio. leicht negativ und lag im Rahmen der Erwartungen.
- Der Free Cashflow betrug EUR -1,2 Mio., die liquiden Mittel beliefen sich auf EUR 7,6 Mio., und die Eigenkapitalquote lag bei 28,5 %.
- Der Geschäftsbereich e-Mobility konnte im Vergleich zum Vorjahr zulegen, während e-Tools und e-Bike aufgrund schwacher Marktbedingungen rückläufig waren.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die hGears Gruppe einen Umsatz von EUR 80–90 Mio., ein bereinigtes EBITDA von EUR -3 bis 0 Mio. und einen Free Cashflow von EUR -5 bis -2 Mio.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.
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