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    Mutares erzielt im Q1 2026 Umsatz von 1,68 Mrd. € durch erfolgreiche Exit-Transaktionen

    Mutares startet 2026 mit kräftigem Umsatzplus, schwächerem Ergebnis und prall gefüllter Exit-Pipeline – und hält dennoch an ambitionierten Wachstumszielen bis 2030 fest.

    Mutares erzielt im Q1 2026 Umsatz von 1,68 Mrd. € durch erfolgreiche Exit-Transaktionen
    Foto: adobe.stock.com
    • Mutares erzielte im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von EUR 1.678,7 Mio., ein Anstieg um 10 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Das Nettoergebnis der Mutares-Holding lag im ersten Quartal 2026 bei EUR -0,9 Mio., im Vergleich zu EUR 29,5 Mio. im Vorjahr
    • Die Transaktionsaktivität ist hoch, mit unterzeichneten Exit-Transaktionen und einer Rekord-Pipeline, die im weiteren Jahresverlauf zusätzliche Exits mit hohem Wertpotenzial erwartet
    • Die Neusegmentierung des Portfolios wurde vorgenommen, um die strategische Ausrichtung entlang von Wertschöpfungsketten und Endmärkten zu verbessern
    • Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt Mutares die Prognose eines Jahresüberschusses zwischen EUR 165 Mio. und EUR 200 Mio., mit einem erwarteten Umsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd.
    • Das Unternehmen plant bis 2030 ein jährliches Wachstum des Konzernumsatzes und des Jahresüberschusses um mindestens 25 %, mit dem Ziel, die Mittelfristziele bereits deutlich früher zu erreichen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 2026, bei mutares ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,76 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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