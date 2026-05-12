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    United-Internet-Tochter 1&1 steigert Umsatz zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg leicht auf 1,15 Milliarden Euro
    • Kundenverträge bei 16,32 Millionen nahezu unverändert
    • Ebitda sank leicht auf 192,4 Mio, EPS 0,10 Euro
    United-Internet-Tochter 1&1 steigert Umsatz zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTABAUR (dpa-AFX) - Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert, operativ aber einen Tick weniger verdient. Die Prognose für 2026 und darüber hinaus bestätigte der Konzern. Die Zahl der Kundenverträge lag zu Jahresbeginn mit 16,32 Millionen wenig verändert auf Vorjahresniveau, teilte das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Montabaur mit.

    Die Erlöse stiegen um 1,1 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro. Dabei lag der werthaltige Service-Umsatz mit rund 900 Millionen Euro 1,2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank leicht um 0,1 Prozent auf 192,4 Millionen Euro. Je Aktie verdiente 1&1 wegen geringerer Abschreibungen mit 0,10 Euro 4 Cent mehr als im Vorjahr./err/la/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 22,35 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -4,07 %/+34,31 % bedeutet.




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