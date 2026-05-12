United-Internet-Tochter 1&1 steigert Umsatz zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 22,35 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,65 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -4,07 %/+34,31 % bedeutet.