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    BARCLAYS stuft Kering auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft Kering auf 'Equal Weight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Wachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. Sie präferiert Papiere von Unternehmen, die dank Selbsthilfepotenzial überdurchschnittliches Wachstum versprechen. Kering könnte aus ihrer Sicht so ein Kandidat sein, sobald die Korrekturphase 2026 und 2027 durchschritten ist./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:41 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 238,7EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Viktoria Petrova
    Analysiertes Unternehmen: Kering
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 255
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00, was eine Steigerung von +22,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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