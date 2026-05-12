BARCLAYS stuft Kering auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Wachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. Sie präferiert Papiere von Unternehmen, die dank Selbsthilfepotenzial überdurchschnittliches Wachstum versprechen. Kering könnte aus ihrer Sicht so ein Kandidat sein, sobald die Korrekturphase 2026 und 2027 durchschritten ist./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 238,7EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 255
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 255
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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