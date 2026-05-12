JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem Quartalsbericht von 58,20 auf 60 Euro aufgestockt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich beim Anlagenbauer nach dem unterdurchschnittlichen Lauf seiner Aktien inzwischen gebessert, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Seine Anlagethese - unterdurchschnittliches Wachstum bei besser ausfallenden Margen - sei weitgehend in den Markterwartungen sowie auch in der Bewertung angekommen. Der Auftragseingang des ersten Quartals lege derweil eine recht solide Basis für das zweite Quartal und zweite Halbjahr./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 58,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 58,20
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