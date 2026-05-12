JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem Quartalsbericht von 58,20 auf 60 Euro aufgestockt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich beim Anlagenbauer nach dem unterdurchschnittlichen Lauf seiner Aktien inzwischen gebessert, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Seine Anlagethese - unterdurchschnittliches Wachstum bei besser ausfallenden Margen - sei weitgehend in den Markterwartungen sowie auch in der Bewertung angekommen. Der Auftragseingang des ersten Quartals lege derweil eine recht solide Basis für das zweite Quartal und zweite Halbjahr./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 58,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +6,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer