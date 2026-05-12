BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Viktoria Petrova übernahm mit ihren Analysen vom Montag bei Barclays die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Bei Hermes rechnet sie zwar mit überdurchschnittlichem Wachstum, die Markterwartungen seien aber noch zu ambitioniert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 1.603EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1700
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1700
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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