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    1&1 mit starkem Jahresauftakt: So läuft der Aktienstart! (74 Zeichen)

    Stabile Kundenzahlen, leicht steigende Umsätze und klare Wachstumsziele: 1&1 legt im ersten Quartal 2026 den finanziellen Grundstein für die kommenden Jahre.

    1&1 mit starkem Jahresauftakt: So läuft der Aktienstart! (74 Zeichen)
    Foto: 1&1 AG
    • Die 1&1 AG konnte im ersten Quartal 2026 die Kundenverträge stabil bei 16,32 Mio. halten, mit 12,48 Mio. Mobilfunk- und 3,84 Mio. Breitbandverträgen.
    • Der Service-Umsatz lag bei 899,7 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahresquartal, während der Gesamtumsatz um 1,1 % auf 1.146,0 Mio. EUR stieg.
    • Das EBITDA blieb nahezu stabil bei 192,4 Mio. EUR, mit einem leichten Rückgang um 0,1 %, wobei das Segment Consumer & Small Business um 9,4 % sank.
    • Das EBIT stieg auf 57,8 Mio. EUR, hauptsächlich durch ausgelaufene PPA-Abschreibungen, und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 0,10 EUR.
    • Für 2026 wird ein Service-Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet, mit einem EBITDA von ca. 800 Mio. EUR und einem Cash-Capex zwischen 500 und 550 Mio. EUR.
    • Die Prognose für 2027 und 2028 sieht ein jährliches operatives EBITDA-Wachstum von ca. 100 Mio. EUR vor, bei gleichbleibendem Investitionsvolumen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei 1&1 ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    1&1

    -0,33 %
    +0,34 %
    -7,64 %
    -12,44 %
    +38,39 %
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    -14,24 %
    -40,51 %
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    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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