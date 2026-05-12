1&1 mit starkem Jahresauftakt: So läuft der Aktienstart! (74 Zeichen)
Stabile Kundenzahlen, leicht steigende Umsätze und klare Wachstumsziele: 1&1 legt im ersten Quartal 2026 den finanziellen Grundstein für die kommenden Jahre.
Foto: 1&1 AG
- Die 1&1 AG konnte im ersten Quartal 2026 die Kundenverträge stabil bei 16,32 Mio. halten, mit 12,48 Mio. Mobilfunk- und 3,84 Mio. Breitbandverträgen.
- Der Service-Umsatz lag bei 899,7 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahresquartal, während der Gesamtumsatz um 1,1 % auf 1.146,0 Mio. EUR stieg.
- Das EBITDA blieb nahezu stabil bei 192,4 Mio. EUR, mit einem leichten Rückgang um 0,1 %, wobei das Segment Consumer & Small Business um 9,4 % sank.
- Das EBIT stieg auf 57,8 Mio. EUR, hauptsächlich durch ausgelaufene PPA-Abschreibungen, und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 0,10 EUR.
- Für 2026 wird ein Service-Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet, mit einem EBITDA von ca. 800 Mio. EUR und einem Cash-Capex zwischen 500 und 550 Mio. EUR.
- Die Prognose für 2027 und 2028 sieht ein jährliches operatives EBITDA-Wachstum von ca. 100 Mio. EUR vor, bei gleichbleibendem Investitionsvolumen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei 1&1 ist am 12.05.2026.
Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).
-0,33 %
+0,34 %
-7,64 %
-12,44 %
+38,39 %
+110,06 %
-14,24 %
-40,51 %
+25,54 %
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