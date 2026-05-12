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    Carl Zeiss Meditec: Umsatzrückgang – Maßnahmen für zukünftiges Wachstum

    Carl Zeiss Meditec steht vor einem tiefgreifenden Umbau: Umsatzrückgang, Margendruck und Stellenabbau treffen auf ambitionierte Sparziele und Wachstumspläne bis 2029.

    Carl Zeiss Meditec: Umsatzrückgang – Maßnahmen für zukünftiges Wachstum
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG
    • Im ersten Halbjahr 2025/26 sank der Umsatz von Carl Zeiss Meditec um 5,7 % auf 991 Mio. €, bereinigt um Währungseffekte lag der Rückgang bei 1,0 %
    • Das bereinigte EBITA fiel auf 60,5 Mio. € (Vorjahr: 112,6 Mio. €), die EBITA-Marge sank auf 6,1 % (Vorjahr: 10,7 %)
    • Negative Währungseffekte, Rückgänge im Intraokularlinsengeschäft und ein schwächeres Investitionsumfeld in den Americas belasteten die Geschäftsentwicklung
    • Das Unternehmen plant ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung, um bis 2028/29 eine Ergebnisverbesserung von über 200 Mio. € jährlich zu erreichen
    • Es werden bis zu 1.000 Stellen abgebaut, und Investitionen in Infrastruktur und Standortoptimierung (z.B. in China) sind vorgesehen, mit Gesamtkosten von bis zu 150 Mio. € bis 2028/29
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatz von 2,15 bis 2,20 Mrd. € erwartet, mit einer bereinigten EBITA-Marge von 8 bis 10 %, während langfristig eine Marge von 15 % angestrebt wird

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Carl Zeiss Meditec ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Carl Zeiss Meditec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,840EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,57 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    Carl Zeiss Meditec

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    ISIN:DE0005313704WKN:531370
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