Carl Zeiss Meditec: Umsatzrückgang im H1 2025/26 – Maßnahmen geplant
Carl Zeiss Meditec steht vor einem Wendepunkt: Nach rückläufigen Umsätzen und Margen setzt der Medizintechnikspezialist auf ein straffes Maßnahmenpaket für profitables Wachstum.
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
- Das Umsatzvolumen von Carl Zeiss Meditec im ersten Halbjahr 2025/26 sank um 5,7 % auf 991 Mio. €, hauptsächlich durch negative Währungseffekte und Rückgänge im Intraokularlinsengeschäft.
- Das bereinigte EBITA verringerte sich auf 60,5 Mio. € (Vorjahr: 112,6 Mio. €), was einer Marge von 6,1 % entspricht, nach Sondereffekten lag die Marge bei 3,9 %.
- Das Unternehmen plant ein umfassendes Maßnahmenpaket, um die Kostenstruktur zu verbessern, die Ertragskraft zu stärken und Investitionen in Wachstum und Innovation zu ermöglichen, mit Ziel, bis 2028/29 eine Ergebnisverbesserung von über 200 Mio. € jährlich zu erreichen.
- Die strategischen Geschäftseinheiten Ophthalmology und Microsurgery verzeichneten Umsatzeinbußen, wobei Ophthalmology um 6,7 % und Microsurgery um 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen.
- Regionale Entwicklung: In EMEA stiegen die Umsätze um 4,8 %, während die Regionen Americas (-11,1 %) und APAC (-10,0 %) deutlich rückläufig waren.
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatz von mindestens 2,15-2,20 Mrd. € erwartet, mit einer prognostizierten Erholung der bereinigten EBITA-Marge auf mindestens 8-10 % und langfristig auf 16-20 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Carl Zeiss Meditec ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Carl Zeiss Meditec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,840EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,57 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).
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