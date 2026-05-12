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    Medios wächst im Q1 2026 weiter – Prognose für 2026 bestätigt

    Medios startet 2026 mit kräftigem Umsatzplus, rückläufiger Profitabilität – und deutlich verbessertem Cashflow. Alle Sparten wachsen, die Jahresprognose bleibt stabil.

    Medios wächst im Q1 2026 weiter – Prognose für 2026 bestätigt
    Foto: Jan Woitas - dpa
    • Medios erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 527,6 Mio. € und damit ein Wachstum von 8,9 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Das EBITDA pre1 sank um 7,9 % auf 21,2 Mio. €, was auf operative Sondereffekte und einen einmaligen Sonderertrag im Vorjahr zurückzuführen ist
    • Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg deutlich um 250,3 % auf 12,5 Mio. €, hauptsächlich durch Verbesserungen im Working Capital Management
    • Das Konzernergebnis nach Steuern fiel um 22,3 % auf 5,0 Mio. €, das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 €, bereinigt bei 0,44 €
    • Alle operativen Geschäftsbereiche verzeichneten Umsatzsteigerungen: Arzneimittelversorgung +9,0 %, Patientenindividuelle Therapien +8,4 %, International Business +8,7 %
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatzerlöse zwischen 2,0 Mrd. € und 2,12 Mrd. €, EBITDA pre1 zwischen 94 Mio. € und 102 Mio. €, mit einer erwarteten Marge von ca. 4,8 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Medios ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,710EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,81 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).


    Medios

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    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
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