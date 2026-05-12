BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 195 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Viktoria Petrova übernahm bei Barclays mit ihren Analysen vom Montag die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Richemont bleibt ihr Favorit aus Überzeugung von der außerordentlichen Stärke und Preismacht des Schmuckbereichs. Sie rechnet zudem mit steigender Profitabilität und hält die Bewertung für attraktiv./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 167,6EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 195
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 195
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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