BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 195 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Viktoria Petrova übernahm bei Barclays mit ihren Analysen vom Montag die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Richemont bleibt ihr Favorit aus Überzeugung von der außerordentlichen Stärke und Preismacht des Schmuckbereichs. Sie rechnet zudem mit steigender Profitabilität und hält die Bewertung für attraktiv./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 167,6EUR auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Viktoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 195

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

