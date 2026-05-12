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    Delignit AG startet positiv ins Jahr 2026 – Prognose bestätigt

    Trotz anspruchsvollem Automotive-Umfeld steigert Delignit Umsatz und Ergebnis, treibt die Internationalisierung voran und bestätigt den profitablen Wachstumskurs bis 2026.

    Delignit AG startet positiv ins Jahr 2026 – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Q1 2026: Umsatzanstieg um 4,0 % auf 18,1 Mio. € (Vj. 17,4 Mio. €).
    • EBITDA-Marge in Q1 2026 bei 6,4 % (nahe Vorjahresniveau von 6,7 %).
    • Zielmarkt Automotive, besonders leichte Nutzfahrzeuge, bleibt weiterhin herausfordernd.
    • Strategische Maßnahmen: Ausbau des Bereichs Technological Applications und intensivierte internationale Aktivitäten (u. a. Italien, Asien) zur Umsatzdiversifizierung.
    • Vorstand bestätigt Prognose 2026: erwarteter Umsatz rund 66 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7–8 %.
    • Dividendenvorschlag für 2025: Erhöhung auf 8 Eurocent je Aktie (vorbehaltlich Zustimmung der Hauptversammlung; Vj. 5 Cent); Delignit bietet ökologische, CO2‑neutrale laubholzbasierte Werkstoffe und ist u. a. Weltmarktführer bei Laderaumschutz-/Ladungssicherungs‑Systemen.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Delignit ist am 18.06.2026.

    Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.


    Delignit

    -0,38 %
    -1,13 %
    +3,54 %
    -3,66 %
    +1,54 %
    -61,61 %
    -66,28 %
    -31,08 %
    -73,70 %
    ISIN:DE000A0MZ4B0WKN:A0MZ4B
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