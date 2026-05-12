Delignit AG startet positiv ins Jahr 2026 – Prognose bestätigt
Trotz anspruchsvollem Automotive-Umfeld steigert Delignit Umsatz und Ergebnis, treibt die Internationalisierung voran und bestätigt den profitablen Wachstumskurs bis 2026.
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- Q1 2026: Umsatzanstieg um 4,0 % auf 18,1 Mio. € (Vj. 17,4 Mio. €).
- EBITDA-Marge in Q1 2026 bei 6,4 % (nahe Vorjahresniveau von 6,7 %).
- Zielmarkt Automotive, besonders leichte Nutzfahrzeuge, bleibt weiterhin herausfordernd.
- Strategische Maßnahmen: Ausbau des Bereichs Technological Applications und intensivierte internationale Aktivitäten (u. a. Italien, Asien) zur Umsatzdiversifizierung.
- Vorstand bestätigt Prognose 2026: erwarteter Umsatz rund 66 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7–8 %.
- Dividendenvorschlag für 2025: Erhöhung auf 8 Eurocent je Aktie (vorbehaltlich Zustimmung der Hauptversammlung; Vj. 5 Cent); Delignit bietet ökologische, CO2‑neutrale laubholzbasierte Werkstoffe und ist u. a. Weltmarktführer bei Laderaumschutz-/Ladungssicherungs‑Systemen.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Delignit ist am 18.06.2026.
Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im
Minus.
-0,38 %
-1,13 %
+3,54 %
-3,66 %
+1,54 %
-61,61 %
-66,28 %
-31,08 %
-73,70 %
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