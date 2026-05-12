Eckert & Ziegler: Erfolgreicher Jahresstart – Prognose 2026 bestätigt
Im ersten Quartal 2026 zeigt sich ein gemischtes Bild: Während Umsatz und Nettogewinn zulegen, belastet ein ungünstiger Produktmix das Ergebnis im Segment Isotope Products.
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
- Umsatz im ersten Quartal 2026 stieg um 7% auf 72,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Das bereinigte EBIT vor Sondereinflüssen sank leicht um 2% auf 16,0 Mio. € aufgrund eines schwächeren Produktmix im Segment Isotope Products.
- Nettogewinn erhöhte sich um 7% auf 10,4 Mio. € bzw. 0,17 € pro Aktie.
- Das Segment Medical verzeichnete einen Umsatzanstieg auf 41,5 Mio. €, vor allem durch pharmazeutische Radioisotope, Generatoren und Contract Manufacturing & Development.
- Das Segment Isotope Products erzielte 31,5 Mio. €, was 7% weniger ist als im Vorjahr, mit einem stärkeren Jahresstart im März 2026.
- Die Jahresprognose 2026 bleibt unverändert: Umsatz von rund 320 Mio. € und bereinigtes EBIT von rund 80 Mio. €, bestätigt durch den Vorstand.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Eckert & Ziegler ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,340EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 %
im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.526,50PKT (-0,45 %).
+0,65 %
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