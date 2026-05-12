Aumann: Erfolgreiche Diversifizierung bringt Gewinn im Q1 2026
Aumann startet 2026 mit gemischten Signalen: Während Umsatz und Auftragseingang sinken, bleibt die Profitabilität stabil und die Finanzbasis bemerkenswert stark.
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- Im ersten Quartal 2026 erzielte Aumann einen Umsatz von 37,3 Mio. €, was einem Rückgang von 38,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA lag bei 4,0 Mio. €, mit einer EBITDA-Marge von 10,8 %, nahezu auf Vorjahresniveau.
- Der Auftragseingang betrug 34,4 Mio. €, was 32,9 % weniger ist als im Vorjahr; das Segment E-mobility sank deutlich, während Next Automation um 127,9 % auf 19,4 Mio. € stieg.
- Der Auftragsbestand lag zum Quartalsende bei 119,5 Mio. €, leicht unter dem Niveau zu Jahresbeginn 2026.
- Für 2026 erwartet Aumann einen Umsatz von rund 160 Mio. € und eine EBITDA-Marge von 6 bis 8 %.
- Das Unternehmen verfügte zum 31. März 2026 über liquide Mittel von 148,4 Mio. € und eine Eigenkapitalquote von 68,3 %, was die solide finanzielle Position unterstreicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Aumann ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
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