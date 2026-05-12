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    Niedrigere Materialkosten verhelfen Friedrich Vorwerk zu Gewinnsprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg im ersten Quartal um 4,6 Prozent
    • Ebitda stieg um rund drei Viertel auf knapp 32 Mio
    • Gesunkene Materialkosten und Verkauf eines Grundstücks
    Niedrigere Materialkosten verhelfen Friedrich Vorwerk zu Gewinnsprung
    Foto: Friedrich Vorwerk

    TOSTEDT (dpa-AFX) - Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen ist der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen Friedrich Vorwerk zum Jahresstart gewachsen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent auf gut 139 Millionen Euro, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag in Tostedt mit. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich sogar um rund drei Viertel auf knapp 32 Millionen Euro. Diese deutliche Steigerung führte Friedrich Vorwerk auf gesunkene Materialkosten, sowie gestiegene Ergebnisanteile aus Arbeitsgemeinschaften zurück. Auch der Verkauf eines Grundstücks wirkte sich mit 1,7 Millionen Euro positiv aus. Die Jahresziele bestätigte das Management./lew/stk

    Friedrich Vorwerk Group

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    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 18.492 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 21:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +6,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -12,65 %/+41,30 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob politisch beschlossene Nachfrage bereits im Auftragsbestand eingepreist ist oder erst durch neue Großaufträge Wachstum und Kursanstieg bringen muss. Berechnungen aus Auftragsbestand, Margen und Branchen‑Multiples sehen Bewertungen über 100 €; einige erwarten ein ATH bei 105 €. Skepsis besteht, ob die zugesagten 500 Mrd. tatsächlich zu Aufträgen führen. Insiderkäufe und Due‑Diligence‑Artikel gelten als positive Signale.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Friedrich Vorwerk Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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