Medios wächst beim Umsatz - Prognose steht trotz Ergebnisrückgang
- Bereinigtes EBITDA sank fast 8% auf 21,2 Mio
- Umsatz im Quartal stieg knapp 9% auf 527,6 Mio Euro
- Kostenanstieg bei Logistik und Energie drückte Ergebnis
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im ersten Quartal bei insgesamt wachsenden Geschäften einzelne Preisrückgänge und einen Kostenanstieg bei Logistik und Energie zu spüren bekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um fast 8 Prozent auf 21,2 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Berliner sprachen von operativen und temporären Sondereffekten, zudem habe im Vorjahreszeitraum ein einmaliger Sonderertrag die Zahlen aufgehübscht. Der Umsatz wuchs derweil um knapp 9 Prozent auf 527,6 Millionen Euro. Unter dem Strich ging das Nettoergebnis um über ein Fünftel auf knapp 5 Millionen Euro zurück. Das Management bestätigte die Jahresprognose und will die Marge im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit verschiedenen Maßnahmen stärken, unter anderem mit der Verlagerung auf lukrativere Produkte./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 18.492 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 21:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -4,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 339,23 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +34,53 %/+101,79 % bedeutet.
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https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/medios-erzielt-im…
Medios erzielt im ersten Quartal 2026 weiteres Umsatzwachstum und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr.
- Umsatzsteigerung im ersten Quartal auf 527,6 Mio. € (+8,9 %)
- EBITDA pre1 liegt mit 21,2 Mio. € 7,9 % unter dem Niveau des Vorjahresquartals
- Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit steigt deutlich auf 12,5 Mio. € (+250,3 %)
- Bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,44 € (–4,3 %)
Yepp, nach dieser oberflächlichen Analyse ging der Kurs dann wieder etwas runter.
trifft das in deiner Grafik so auch nur halbwegs ein, wird die Aktie rasch wieder bei 20 Euro und darüber notieren denke ich,