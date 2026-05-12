Medios wächst beim Umsatz - Prognose steht trotz Ergebnisrückgang

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 18.492 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 21:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -4,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 339,23 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +34,53 %/+101,79 % bedeutet.