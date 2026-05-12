Bilger fordert Einsparungen für Steuerentlastung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union ist bei der angestrebten Steuerreform nach den Worten des ersten parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Steffen Bilger, kompromissbereit. "Ich glaube - das haben viele Unionspolitiker in den letzten Wochen auch deutlich gemacht -, dass wir durchaus offen sind für die Vorschläge der SPD, wie man diese Steuerreform gegenfinanzieren kann", sagte der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin".

"Aber eine Entlastung von fast allen nur über eine Belastung von ganz wenigen zu finanzieren, obwohl wir schon Hochsteuerland sind, obwohl wir Fachkräfte anwerben wollen für Deutschland, auch hochqualifizierte Fachkräfte, das kann aus unserer Sicht nicht funktionieren." Es müsse auch die Ausgabenseite angeschaut werden und dort maßgebliche Einsparungen geben, um die Steuerreform gegenfinanzieren zu können. "Es gibt noch viel Einsparpotenzial im Bundeshaushalt, also auch da müssen wir darüber sprechen, wenn es um die Frage der Gegenfinanzierung einer Steuerreform geht", sagte Bilger.