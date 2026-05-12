Neues lukratives Geschäftsfeld?

Trotzdem könnte allein die Aussicht auf eine stärkere Einbindung großer Industriekonzerne bei Investoren für Fantasie sorgen. Nach Abschluss der aktuellen Konsolidierung könnte die Aktie deshalb wieder ein neues Kaufsignal liefern. Aus technischer Sicht würde sich ein positives Szenario derzeit oberhalb von 82,50 US-Dollar ergeben. Dann könnte zunächst das bisherige Jahreshoch bei 87,41 US-Dollar angesteuert werden.

Hintergrund der Gespräche ist die Überlegung der US-Regierung, ob wegen der Kriege in der Ukraine und im Iran fehlende Waffensysteme teilweise auch in zivilen Produktionsstätten hergestellt werden könnten. Dabei ging es vor allem um die Umstellung von Fertigungslinien, die Verfügbarkeit von Fachkräften sowie mögliche regulatorische Hürden bei staatlichen Aufträgen. Konkrete Entscheidungen oder Vereinbarungen gibt es bislang allerdings noch nicht.

Steigt die Aktie darüber hinaus, würden sich weitere Kursziele bei 92,49 und mit zusätzlichem Rückenwind sogar bei 108,12 US-Dollar eröffnen. Damit könnte sich der Wert auch für ein längerfristiges Investment interessant machen.

Kurzfristig ist jedoch weiterhin Vorsicht angebracht. Die laufende Konsolidierung scheint technisch noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein. Bislang wurden zwei von drei typischen Abwärtsbewegungen ausgebildet, weshalb weitere Rücksetzer bis in den Bereich von rund 65,00 US-Dollar möglich bleiben, bevor die Aktie wieder nach oben drehen und ein neues Kaufsignal senden könnte.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 65,00 US-Dollar

Kursziel : 87,41 US-Dollar

Renditechance via DU4FGK : 100 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

General Motors Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4FGK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,56 - 1,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 57,2403 US-Dollar Basiswert: General Motors Comp. KO-Schwelle: 57,2403 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 75,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 87,41 US-Dollar Hebel: 4,11 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4M5B Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,53 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 93,398 US-Dollar Basiswert: General Motors Comp. KO-Schwelle: 93,398 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 75,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,16 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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