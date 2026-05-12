Bullen ziehen die Schlinge zu

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über das Widerstandsband, könnte dies ein neues Kaufsignal auslösen. In diesem Fall wären Kursziele bei 69,15 und später sogar bei 74,61 Euro möglich. Damit würde sich ein attraktives Szenario für weiter steigende Kurse ergeben.

Seit längerer Zeit kämpft die BASF-Aktie mit dem Bereich zwischen 50,00 und etwa 55,00 Euro. Genau in dieser Zone bewegt sich der Kurs derzeit wieder, nachdem bereits 2024 ein längerfristiger Abwärtstrend überwunden werden konnte. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen deuten darauf hin, dass Käufer zunehmend aktiver werden.

Vorsicht wäre dagegen unterhalb von 48,40 Euro angebracht. Sollte die Aktie darunter fallen, könnte sie schnell in Richtung des 50-Wochen-Durchschnitts bei 45,34 Euro und später sogar bis auf 42,34 Euro nachgeben. Die aktuelle Seitwärtsphase würde sich dann weiter verlängern.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 55,00 Euro

Kursziele : 69,15/74,61 Euro

Renditechance via DU98RL : 400 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98RL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,42 - 0,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,2134 Euro Basiswert: BASF SE KO-Schwelle: 49,2134 Euro akt. Kurs Basiswert: 53,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 74,61 Euro Hebel: 12,14 Kurschance: + 400 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ1UTC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,44 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 57,5659 Euro Basiswert: BASF SE KO-Schwelle: 57,5659 Euro akt. Kurs Basiswert: 53,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,56 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.